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Происшествия / Преступление

Псковский бизнесмен возместил государству ущерб в 65 миллионов рублей

28 октября 2020 года, 11:38

Генеральный директор псковской компании, занимающейся производством кондитерских изделий, возместил причиненный государству ущерб в виде 65 миллионов рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, руководитель предприятия вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерский учет организации за 2014-2016 годы. Он отчитывался о взаимоотношениях с подконтрольными организациями, использующими услуги компаний, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность. Такие компании имели все признаки фирм-однодневок.

В результате фиктивного документооборота предприниматель заявлял налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и уменьшал налогооблагаемую базу. Таким образом он уклонился от уплаты налогов с организации.

Следователи и сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области провели комплекс следственных действий в отношении недобросовестного бизнесмена и завели на него уголовное дело, предусмотренное пунктом «б» частью 2 статьей 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, так как обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации.

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