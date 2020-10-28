В продаваемых в Псковской области овощах не нашли пестицидов

Исследование овощей, продаваемых в Псковской области, не выявило превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и ГМО, сообщили «Псковской правде» в управлении Роспотребнадзора по региону.

За 9 месяцев 2020 года сотрудники Роспотребнадзора проверили качество и безопасность плодоовощной продукции в 45 объектах, в которых продаются овощи, ягоды, бахчевые культуры и другие плоды.

В ходе проверок исследовано 136 проб продукции на санитарно – химические показатели из 43 объектов, реализующих овощи. 110 из них проверили на содержание нитратов. При этом всего 3 пробы не соответствовали требованиям Роспотребнадзора. Остальные 26 проб исследовали на содержание пестицидов. Все показатели оказались в дозволенных рамках гигиенических нормативов.

В результате проверки забраковали 31 партию плодоовощной продукции общим весом 268 кг. Владельцы этих товаров получили 7 штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей.

С 26 октября по 9 ноября в Псковской области будет работать тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Также сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области ответят на вопросы о нормативных требованиях к плодоовощной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в предприятиях торговли. Получить бесплатную консультацию или оставить жалобу можно по телефону (8112) 662069 – в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (в пятницу до 16:45), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.