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Экономика

На улице Инженерной в Пскове ремонтируют второй участок дороги

27 октября 2020 года, 22:43

На улице Инженерной в Пскове ремонтируют второй участок дороги. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, работы на отрезке между улицами Алтаева и Труда протяженностью около 1,3 км. проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт проводится за счет дополнительного финансирования, которое получил регион из федерального бюджета. Работы проводит ООО «Дорожный отряд» по контракту с УГХ администрации города Пскова.

Подрядчику предстоит разобрать асфальтобетонное покрытие вокруг люков колодцев, отрегулировать высоту крышек люков и заменить их. На проезжей части будет выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, обочины укрепят асфальтогранулятом с добавлением щебня. Затем будет нанесена разметка термопластиком со светоотражающими шариками. Стоимость ремонта оценивается в 31 млн рублей.

Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта  уже привели в порядок участок улицы Инженерной от дома № 4 до Инженерного моста длиной 720 метров.


СПРАВКА

Улица Инженерная относится ко II технической категории дорог, имеет ширину проезжей части 14 метров с асфальтобетонным покрытием.

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