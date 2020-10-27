На улице Инженерной в Пскове ремонтируют второй участок дороги. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, работы на отрезке между улицами Алтаева и Труда протяженностью около 1,3 км. проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт проводится за счет дополнительного финансирования, которое получил регион из федерального бюджета. Работы проводит ООО «Дорожный отряд» по контракту с УГХ администрации города Пскова.

Подрядчику предстоит разобрать асфальтобетонное покрытие вокруг люков колодцев, отрегулировать высоту крышек люков и заменить их. На проезжей части будет выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, обочины укрепят асфальтогранулятом с добавлением щебня. Затем будет нанесена разметка термопластиком со светоотражающими шариками. Стоимость ремонта оценивается в 31 млн рублей.



Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта уже привели в порядок участок улицы Инженерной от дома № 4 до Инженерного моста длиной 720 метров.



