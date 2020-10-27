Реконструкция системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района выполнена на 70%

Работы по реконструкции системы водоснабжения в деревне Переслегино Великолукского района выполнены на 70%. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, объект посетил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов 27 октября в рамках рабочей поездки в южные районы области.

Реконструкции системы водоснабжения проводится в рамках реализации региональной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». На сегодняшний день имеются проблемы с реконструкцией скважины, также необходимо закончить благоустройство территории.

По словам Василия Осипова, проблемы связаны с пандемией коронавируса. «Так как были заключены договора субподряда с белорусскими коллегами, нам пришлось перестраиваться, из-за этого время было упущено. Контракт закончился в конце августа, но работы до сих пор не завершены. Сейчас будут нужны дополнительные проектные решения», - сообщил вице-губернатор, отметив, что объект необходимо сдать в первой декаде декабря.

Также Василий Осипов проинспектировал работы по реконструкции парка «Петровский» в Великих Луках. Процесс идет с большим отставанием от графика. Есть вероятность того, что объект не удастся сдать в этом году. «Если это произойдет, то серьезные последствия будут для региона в целом! Мы в следующем году уже денег не получаем - это последствия реализации нашего проекта в Опочке, если сейчас мы не сможем освоить деньги по этому проекту, то проблемы на федеральном уровне только усугубятся», - подчеркнул Василий Осипов.