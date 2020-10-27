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Общество

«Поезд Победы» еще вернется в Псковскую область

27 октября 2020 года, 18:27

«Поезд Победы» еще вернется в Псковскую область, сообщает «КП-Псков» со ссылкой на куратора проекта в регионе Ольгу Родину.

Издание отмечает, что 24 октября «Поезд Победы» стоял на платформе псковского вокзала всего на один день. Выставка вызвала невероятный резонанс, но попасть на нее смогли немногие из-за эпидемиологической обстановки. Время посещения и количество посетителей пришлось сократить.

Иммерсивная инсталляция, где каждый из восьми вагонов в составе поезда рассказывал об отдельном этапе 1940-х годов, работала в Пскове почти 9 часов.

По словам Ольги Родиной, первыми посетить выставку смогли самые активные школьники и студенты - «ребята, которые весь Год Памяти и Славы трудились волонтерами»,

«Первую группу школьников мы запустили в 11.00, с 14.00 до 15.00 проводили санитарную обработку, а уже в 18.15 поезд отправился дальше. Ребята передвигались по составу группами по 5-7 человек. Экскурсия длилась почти 40 минут. Пандемия диктует свои условия. После каждого мы меняли мембраны на наушниках, протирали VR-очки. Всем взрослым, кто подходил на перрон и очень хотел попасть, мы объясняли, что поезд еще вернется в регион, и в следующий раз он пробудет не несколько часов, а неделю, как минимум. Все желающие успеют в него попасть», - пообещала куратор проекта.

«Поезд Победы» - это передвижной музей, который запустили по городам России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пути следования у него значатся 50 остановок по всей стране.

Подробности о впечатлениях псковичей от «Поезда Победы» читайте на сайте «КП-Псков»>>>>

Фоторепортаж о работе «Поезда Победы» смотрите на нашем сайте >>>>>

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