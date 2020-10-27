Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские журналисты узнали, в каких условиях работают врачи новой инфекционной больницы

27 октября 2020 года, 17:30

Съемочная группа проекта ПАИ-live первой побывала в инфекционной больнице в Пскове после приема пациентов. Как сообщает Псковское агентство информации, журналисты узнали, используется ли оборудование и в каких условиях приходится трудиться медицинскому персоналу.

Новая Псковская областная инфекционная больница на 200 мест работает в Пскове уже несколько недель. Медцентр возведен по поручению президента РФ Владимира Путина силами военно-строительного комплекса Минобороны России. Строительство объекта завершилось 15 сентября, а уже 25 сентября больница в Пскове приняла первых пациентов. Стационар оснащен необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Подробности о том, как работает инфекционка, смотрите в эксклюзивном репортаже на сайте Псковского агентства информации>>>

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Необычные находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей под Псковом
«Поезд Победы» еще вернется в Псковскую область
Демонтаж ларьков на Четырёх углах в Пскове продолжится 28 октября
Марина Гаращенко объяснила, как будет организовано лечение детей из Невеля
Михаил Ведерников изучил в Подмосковье опыт создания экотехнопарка
Глава Правительства заявил о ежегодном выделении дополнительных средств Псковской области
Псковская область получит 30 млн рублей на обновление музыкальных инструментов
Губернатор Псковской области выразил соболезнование родным Валентины Станак
Администрация Псковской области оплатит похороны умершего врача из Невеля

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус