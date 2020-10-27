Псковские журналисты узнали, в каких условиях работают врачи новой инфекционной больницы

Съемочная группа проекта ПАИ-live первой побывала в инфекционной больнице в Пскове после приема пациентов. Как сообщает Псковское агентство информации, журналисты узнали, используется ли оборудование и в каких условиях приходится трудиться медицинскому персоналу.

Новая Псковская областная инфекционная больница на 200 мест работает в Пскове уже несколько недель. Медцентр возведен по поручению президента РФ Владимира Путина силами военно-строительного комплекса Минобороны России. Строительство объекта завершилось 15 сентября, а уже 25 сентября больница в Пскове приняла первых пациентов. Стационар оснащен необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Подробности о том, как работает инфекционка, смотрите в эксклюзивном репортаже на сайте Псковского агентства информации>>>