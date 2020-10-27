Демонтаж ларьков на Четырёх углах в Пскове продолжится 28 октября

Демонтаж ларьков на рынке в районе Четырёх углов в Пскове будет продолжен 28 октября, сообщил «Псковской правде» директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.

Разбор павильонов начался сегодня, 27 октября. Демонтировали и вывезли два ларька, третий начали разбирать, отметил Сергей Фёдоров.

«Будем продолжать завтра, - добавил он. - У нас длинный список, будем работать, пока все не демонтируем. Он также отметил, что торговый дом «Тимохин» будут разбирать в последнюю очередь.

Решение о демонтаже ларьков принято в связи с тем, что они установлены там вне схемы размещения нестационарных торговых объектов в Пскове. Наиболее вероятно, что освободившаяся площадка сохранит свою функцию и там будет возведён современный торговый комплекс.

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