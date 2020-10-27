Марина Гаращенко объяснила, как будет организовано лечение детей из Невеля

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ещё раз объяснила жителям Невельского района, как будет организовано лечение детей, которым потребуется помощь инфекциониста. Как сообщает Телеграм-канал «Псковские новости», Марина Гаращенко по просьбе невельчан в режиме ВКС приняла участие в обсуждении судьбы инфекционного отделения Невельской межрайонной больницы.

Местная жительница, мать восьми детей Екатерина Клокова в очередной раз решила выяснить, действительно ли детей из Невеля будут возить в Псков после открытия там детского отделения инфекционной больницы.

Марина Гаращенко заверила, что планов по госпитализации в Псков детей из южной зоны региона нет, в Великих Луках по-прежнему функционирует инфекционное отделение в детской больнице, куда при необходимости будут доставлять детей из южных районов региона.

Председатель комитета по здравоохранению обратила внимание на то, что в структуре Невельской межрайонной больницы продолжает работать детское отделение, там будет организовано и лечение детей с лёгкими респираторными заболеваниями. «Ни о каком неоказании помощи детям речи быть не может», - заявила Марина Гаращенко. Она добавила, что Невельской больницы и поликлиники будет найден новый врач-инфекционист.

Говоря о старом инфекционном отделении, она отметила, что, с одной стороны, оно было для взрослых, а с другой не отвечало никаким современным требованиям.

Полученные от начальника комитета по здравоохранению ответы удовлетворили невельчанку. «Хорошо, я поняла, спасибо вам!» - сказала Екатерина Клокова.