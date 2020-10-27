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Общество / Здоровье

Марина Гаращенко объяснила, как будет организовано лечение детей из Невеля

27 октября 2020 года, 16:27

 Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ещё раз объяснила жителям Невельского района, как будет организовано лечение детей, которым потребуется помощь инфекциониста. Как сообщает Телеграм-канал «Псковские новости», Марина Гаращенко по просьбе невельчан в режиме ВКС приняла участие в обсуждении судьбы инфекционного отделения Невельской межрайонной больницы.

Местная жительница, мать восьми детей Екатерина Клокова в очередной раз решила выяснить, действительно ли детей из Невеля будут возить в Псков после открытия там детского отделения инфекционной больницы.

Марина Гаращенко заверила, что планов по госпитализации в Псков детей из южной зоны региона нет, в Великих Луках по-прежнему функционирует инфекционное отделение в детской больнице, куда при необходимости будут доставлять детей из южных районов региона.

Председатель комитета по здравоохранению обратила внимание на то, что в структуре Невельской межрайонной больницы продолжает работать детское отделение, там будет организовано и лечение детей с лёгкими респираторными заболеваниями. «Ни о каком неоказании помощи детям речи быть не может», - заявила Марина Гаращенко. Она добавила, что Невельской больницы и поликлиники будет найден новый врач-инфекционист.

Говоря о старом инфекционном отделении, она отметила, что, с одной стороны, оно было для взрослых, а с другой не отвечало никаким современным требованиям.

Полученные от начальника комитета по здравоохранению ответы удовлетворили невельчанку. «Хорошо, я поняла, спасибо вам!» - сказала Екатерина Клокова. 

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