Губернатор Псковской области Михаил Ведерников изучил в Подмосковье опыт создания экотехнопарка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Речь об этом шла на рабочей встрече глав регионов 27 октября.

«Одна из главных тем, с которой мы прибыли в Московскую область, — ознакомиться с опытом работы с твердыми коммунальными отходами. У Московской области был сложный период, который правительству области пришлось пройти, прошли они его достойно, как в выборе регионального оператора, так и строительстве экотехнопарков, современных полигонов. В Московской области работают несколько операторов, предоставляют качественные услуги. Мы тоже подошли к этому периоду и планируем, что до 2023 года у нас будет построен экотехнопарк. Мы приехали посмотреть сюда, как организована работа», — рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что в Московской области работает 12 КПО. В частности, в Зарайске один из них действует уже больше года. «Там соблюдены самые требовательные экостандарты», — подчеркнул глава Московской области.

Также Михаил Ведерников ознакомился с работой Центра управления регионом. «Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам ЦУР, может вы что-то полезное найдете и внедрите для своей работы с жителями. Сейчас в связи с пандемией повестка в основном сосредоточена на спасении жизней, здравоохранении. Но мы должны думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях», — сказал Андрей Воробьев. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Правительства Московской области Максим Рымар рассказал об основных направлениях его деятельности. ЦУР работает по принципиально новому подходу за счет оптимизации работы министерств и различных организаций — транспортных компаний, региональных операторов, ресурсоснабжающих организаций. Основанная концепция Центра управления регионом - «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем».

Губернатор Псковской области высоко оценил алгоритмы работы в сфере пассажирских перевозок, которые контролируют маршруты и соблюдение масочного режима в автобусах, а также в сферах здравоохранения и обращения с твердыми коммунальными отходами. «Московская область - лидер в плане организации работы Центра управления регионом. После визита сюда президента РФ глава государства принял решение о создании подобных центров по всей стране. Мы ведем эту работу в Псковской области. Нам очень важно перенять успешный опыт выстраивания работы с обращениями граждан, а также по другим направлениям деятельности», - подчеркнул он.

Максим Рымар выразил готовность оказать Псковской области всю необходимую методическую поддержку.