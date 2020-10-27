Глава Правительства заявил о ежегодном выделении дополнительных средств Псковской области

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о ежегодном выделении дополнительных средств Псковской области в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Об этом он сказал на встрече с руководством Государственной Думы и лидерами парламентских фракций перед первым чтением бюджета страны, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

«Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять соответственно 10 млрд на индивидуальные программы этих субъектов Российской Федерации», — подчеркнул глава Правительства.

Над разработкой программы социально-экономического развития Псковской области работали федеральные и региональные власти. Она направлена на рост среднедушевых доходов населения, повышение качества жизни, снижение уровня безработицы, прирост инвестиций в основной капитал на душу населения. Курирует регион министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.