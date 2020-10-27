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Общество / Здоровье

Губернатор Псковской области выразил соболезнование родным Валентины Станак

27 октября 2020 года, 14:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибшей после заражения коронавирусом врача Валентины Станак в своем Instagram-аккаунте.

«Искреннее соболезную родным и близким. Администрация области возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами и произведёт все выплаты. Коронавирус смертельно опасен и не щадит никого», - написал глава региона.

Заведующая инфекционным отделением и врач-инфекционист Валентина Станак умерла 27 октября. Коронавирус у нее диагностировали 12 октября. В больницу Валентина Станак попала 24 числа, когда ее состояние ухудшилось.

«Двусторонняя внебольничная пневмония, тяжёлое течение, до 70% поражения легких. Несмотря на интенсивную антицитокиновую, противовоспалительную и антибактериальную терапию, спасти её не удалось», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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