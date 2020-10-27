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Политика / Власть

Администрация Псковской области оплатит похороны умершего врача из Невеля

27 октября 2020 года, 13:39

Похороны врача-инфекциониста Валентины Станак из Невеля, которая умерла 27 октября после заражения коронавирусом, оплатит администрация Псковской области. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время ВКС с врачами Невельского района, сообщает газета «Невельский вестник».

«Мы как регион берем на себя обязательства по захоронению и по покрытию расходов на похоронные процедуры», - отметила Марина Гаращенко. Кроме того, председатель комитета подчеркнула, что врача не удалось спасти из-за поздней госпитализации.

«Мы разберемся, как это произошло, как проходило самолечение, и почему не было обращения», - добавила она.

Также Марина Гаращенко выразила соболезнования семье и заверила, что все региональные льготы, а также федеральные выплаты по Указу президента в связи с профессиональным заболеванием им будут выплачены.

Валентина Владимировна Станак работала врачом более 34 лет. Она окончила Смоленскую государственную медицинскую академию по направлению «педиатрия» в 1986 году. Позже она получила специальность по специализации «инфекционные болезни». Скончалась врач-инфекционист на 58 году жизни. 

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