5,6 километров дороги в Псковской области отремонтируют по новым ГОСТам

5,6 километров автодороги Заполье — Гдов в Плюсском районе отремонтируют по новым ГОСТам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Новые технологии примеряются в регионе впервые.

В работе используют асфальтобетонные смеси нового поколения: А16НТ («нижний тяжелый») для выравнивающего слоя покрытия и А16ВТ («верхний тяжелый») для верхнего слоя покрытия. По словам представителя подрядной организации, новый асфальт более мелкозернистый и гладкий, чем щебеночно-мастичный асфальтобетон. В его состав входят мелкий щебень и полимерный битум. Они предотвращают образование колейности.

В настоящее время на объекте завершается укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для определения плотности асфальтобетона используют специальный прибор.

Работы ведутся параллельно на трех участках: между деревнями Комарово и Почап, Березицы и Заруденье, и на подъезде к селу Ляды. Эти объекты ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они попали в десятку дополнительных и финансируются из федерального бюджета сверх ранее выделенных лимитов.