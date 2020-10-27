Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

5,6 километров дороги в Псковской области отремонтируют по новым ГОСТам

27 октября 2020 года, 13:33

5,6 километров автодороги Заполье — Гдов в Плюсском районе отремонтируют по новым ГОСТам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Новые технологии примеряются в регионе впервые.

5,6 километров дороги в Псковской области отремонтируют по новым ГОСТам

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В работе используют асфальтобетонные смеси нового поколения: А16НТ («нижний тяжелый») для выравнивающего слоя покрытия и А16ВТ («верхний тяжелый») для верхнего слоя покрытия. По словам представителя подрядной организации, новый асфальт более мелкозернистый и гладкий, чем щебеночно-мастичный асфальтобетон. В его состав входят мелкий щебень и полимерный битум. Они предотвращают образование колейности.

В настоящее время на объекте завершается укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для определения плотности асфальтобетона используют специальный прибор.

Работы ведутся параллельно на трех участках: между деревнями Комарово и Почап, Березицы и Заруденье, и на подъезде к селу Ляды. Эти объекты ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они попали в десятку дополнительных и финансируются из федерального бюджета сверх ранее выделенных лимитов.

5,6 километров дороги в Псковской области отремонтируют по новым ГОСТам

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Подрядчик уже выполнил подготовительные работы на всех участках. Рабочие вырубили кустарники и деревья в полосе отвода, отфрезеровали изношенное покрытие, на двух участках полностью прочистили канавы и кюветы, а возле деревни Комарово заменили водопропускную трубу.

Планируется, что к концу текущей недели подрядная организация приступит к устройству верхнего слоя покрытия. В конце специалисты укрепят обочины и нанесут разметку.

Работы проводит ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Стоимость ремонта составит 82,7 млн рублей. Объект переходящий, поэтому дорогу должны сдать до 28 мая 2021 года. Однако, если позволят погодные условия, ремонт трассы может быть завершен в этом году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Необычные находки обнаружили поисковики на месте расстрела мирных жителей под Псковом
«Поезд Победы» еще вернется в Псковскую область
Псковские журналисты узнали, в каких условиях работают врачи новой инфекционной больницы
Демонтаж ларьков на Четырёх углах в Пскове продолжится 28 октября
Марина Гаращенко объяснила, как будет организовано лечение детей из Невеля
Михаил Ведерников изучил в Подмосковье опыт создания экотехнопарка
Глава Правительства заявил о ежегодном выделении дополнительных средств Псковской области
Псковская область получит 30 млн рублей на обновление музыкальных инструментов
Губернатор Псковской области выразил соболезнование родным Валентины Станак

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий