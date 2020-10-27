5,6 километров дороги в Псковской области отремонтируют по новым ГОСТам

5,6 километров автодороги Заполье — Гдов в Плюсском районе отремонтируют по новым ГОСТам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Новые технологии примеряются в регионе впервые.
5,6 километров автодороги Заполье — Гдов в Плюсском районе отремонтируют по новым ГОСТам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Новые технологии примеряются в регионе впервые.
В работе используют асфальтобетонные смеси нового поколения: А16НТ («нижний тяжелый») для выравнивающего слоя покрытия и А16ВТ («верхний тяжелый») для верхнего слоя покрытия. По словам представителя подрядной организации, новый асфальт более мелкозернистый и гладкий, чем щебеночно-мастичный асфальтобетон. В его состав входят мелкий щебень и полимерный битум. Они предотвращают образование колейности.
В настоящее время на объекте завершается укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для определения плотности асфальтобетона используют специальный прибор.
Работы ведутся параллельно на трех участках: между деревнями Комарово и Почап, Березицы и Заруденье, и на подъезде к селу Ляды. Эти объекты ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они попали в десятку дополнительных и финансируются из федерального бюджета сверх ранее выделенных лимитов.
Подрядчик уже выполнил подготовительные работы на всех участках. Рабочие вырубили кустарники и деревья в полосе отвода, отфрезеровали изношенное покрытие, на двух участках полностью прочистили канавы и кюветы, а возле деревни Комарово заменили водопропускную трубу.
Планируется, что к концу текущей недели подрядная организация приступит к устройству верхнего слоя покрытия. В конце специалисты укрепят обочины и нанесут разметку.
Работы проводит ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Стоимость ремонта составит 82,7 млн рублей. Объект переходящий, поэтому дорогу должны сдать до 28 мая 2021 года. Однако, если позволят погодные условия, ремонт трассы может быть завершен в этом году.