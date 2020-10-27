Бывшая пиарщица псковского депутата уверяет, что была любовницей Тарзана

Экс-артистка Псковского театра драмы, бывшая пиарщица лидера псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака и тренер по технике речи и актерскому мастерству Ксения Чернова рассказала об отношениях с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.

По ее словам, они познакомились за кулисами спектакля «Казанова», в котором Тарзан исполнял главную роль, в 2018 году. «Нас изначально связывали профессиональные интересы», - отметила 42-летняя экс-актриса. Ксения Чернова подчеркнула, что мужу певицы Натальи Королевой не хватало актерского мастерства и тогда она предложила помощь. «Я сказала, что тоже была актрисой, а сейчас работаю с голосом и могу помочь с его шипящими и свистящими», - рассказала участница программы.

Зимой 2018 года мужчина пришел на занятия по технике речи, а уже к концу лета 2019 года между ними начались интимные отношения.

Женщина объявила, что состояла в отношениях с российским артистом на протяжении полутора лет. «Встречались и в Петербурге, и в Москве. В Питере - у подруги, в Москве — в отеле на Охотном ряду», - поделилась Ксения Чернова.

Однако, она не смогла предоставить переписку, поэтому эксперты поставили под сомнение её слова. После проверки на полиграфе стало ясно, что Чернова была знакома с Тарзаном, но ни влюбленности, ни интимной связи между ними не было.