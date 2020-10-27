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Общество / Шоу

Бывшая пиарщица псковского депутата уверяет, что была любовницей Тарзана

27 октября 2020 года, 12:18

Экс-артистка Псковского театра драмы, бывшая пиарщица лидера псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака и тренер по технике речи и актерскому мастерству Ксения Чернова рассказала об отношениях с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.

Бывшая пиарщица псковского депутата уверяет, что была любовницей Тарзана

Скриншот программы «На самом деле» на Первом канале.

По ее словам, они познакомились за кулисами спектакля «Казанова», в котором Тарзан исполнял главную роль, в 2018 году. «Нас изначально связывали профессиональные интересы», - отметила 42-летняя экс-актриса. Ксения Чернова подчеркнула, что мужу певицы Натальи Королевой не хватало актерского мастерства и тогда она предложила помощь. «Я сказала, что тоже была актрисой, а сейчас работаю с голосом и могу помочь с его шипящими и свистящими», - рассказала участница программы. 

Зимой 2018 года мужчина пришел на занятия по технике речи, а уже к концу лета 2019 года между ними начались интимные отношения.

Женщина объявила, что состояла в отношениях с российским артистом на протяжении полутора лет. «Встречались и в Петербурге, и в Москве. В Питере - у подруги, в Москве — в отеле на Охотном ряду», - поделилась Ксения Чернова.

Однако, она не смогла предоставить переписку, поэтому эксперты поставили под сомнение её слова. После проверки на полиграфе стало ясно, что Чернова была знакома с Тарзаном, но ни влюбленности, ни интимной связи между ними не было. 

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