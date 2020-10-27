116 человек заболели коронавирусом в Псковской области 26 октября

116 человек заболели коронавирусом за сутки 26 октября в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 457 человек.

Больше всего заболевших диагностировали в Пскове - 69 случаев (всего 2 тыс. 577) и в Великих Луках — 22 (всего 1 тыс. 491).