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Общество / Здоровье

116 человек заболели коронавирусом в Псковской области 26 октября

27 октября 2020 года, 09:21

116 человек заболели коронавирусом за сутки 26 октября в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 457 человек.

Больше всего заболевших диагностировали в Пскове - 69 случаев (всего 2 тыс. 577) и в Великих Луках — 22 (всего 1 тыс. 491).

116 человек заболели коронавирусом в Псковской области 26 октября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

10 человек заболели коронавирусом в Псковском районе (всего 603) и 7 - в Островском (всего 500). По 2 заболевших выявили в Великолукском (всего 261) и Палкинском (всего 89) районах. По 1 случаю заболевания коронавирусом подтвердилось в Порховском (всего 214), Опочецком (всего 177), Куньинском (всего 62) и Новоржевском (всего 38) районах.

От коронавируса за минувшие сутки никто не выздоровел. Всего с начала пандемии от COVID-19 поправились 4 тыс. 473 человека. Количество умерших — 68 человек.

«Число новых случаев в сутки остается высоким. Берегите себя!» - написал Михаил Ведерников.

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