Два миллиона потратят на украшение Пскова к Новому году

Два миллиона рублей направят на украшение псковских улиц к Новому году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Такая инициатива была озвучена 26 октября на заседании комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы.

Доходы города на 2020 год планируется увеличить на 434,778 миллионов рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов. Из них 2 миллиона будут направлены на приобретение новогодних украшений улиц Пскова. 18 миллионов, которые выделяются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» 2014-2020 годов, планируется потратить на благоустройство сквера 60-летия Октября и выполнение ремонтно-реставрационных работ в усадьбе Беклешова, а также на установку искусственной новогодней ели.

41,5 миллиона рублей выделяются на предоставление квартир детям-сиротам. 321,2 миллиона будет выделено из резервного фонда президента РФ на разработку проектно-сметной документации и работы по реконструкции здания на площади Ленина, 3 (бывший кинотеатр «Октябрь»).

Также выделяются средства на реконструкцию улиц Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова. 54 миллиона рублей на 2020 год, 60 - на 2021 год, 277 — на 2022 год.

Депутаты рекомендовали главе города вынести на очередную 43-ю сессию вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.