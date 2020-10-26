14 классов в Псковской области отправили на карантин из-за коронавируса

14 классов в 5 школах Псковской области были закрыты на карантин по коронавирусу, сообщает официальный Telegram-канал региона. Такова была статистика 23 октября, то есть в последний день перед осенними каникулами, которые начались в большинстве школ региона.

Ранее на двухнедельные каникулы отправились псковские школы. 26 октября в Пскове началась вторая выходная неделя.

Для всех несовершеннолетних действуют дополнительные ограничительные меры. Кроме того, необходимо ограничить социальные контакты, избегать массовых мероприятий и соблюдать все меры безопасности. «Сейчас особенно важно не допустить распространения инфекции», - говорится в сообщении.