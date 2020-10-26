130 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове

Около 130 литров алкоголя изъяли полицейские из незаконного оборота в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Профилактические мероприятия по выявлению нарушений прошли в Пскове с 22 по 24 октября.

22 октября в магазине, расположенном в жилом доме на улице Металлистов, алкоголь продали несовершеннолетнему. Подобные правонарушение влекут административный штраф. Кроме того, в этом же магазине в продаже обнаружили алкогольную продукцию с отсутствием маркировки.

В торговой точке на улице Труда в продаже находилось 38 литров пива в полимерной потребительской таре свыше 1,5 литров. Напитки изъяли.