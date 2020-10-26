130 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове

Около 130 литров алкоголя изъяли полицейские из незаконного оборота в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Профилактические мероприятия по выявлению нарушений прошли в Пскове с 22 по 24 октября.
Около 130 литров алкоголя изъяли полицейские из незаконного оборота в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Профилактические мероприятия по выявлению нарушений прошли в Пскове с 22 по 24 октября.
22 октября в магазине, расположенном в жилом доме на улице Металлистов, алкоголь продали несовершеннолетнему. Подобные правонарушение влекут административный штраф. Кроме того, в этом же магазине в продаже обнаружили алкогольную продукцию с отсутствием маркировки.
В торговой точке на улице Труда в продаже находилось 38 литров пива в полимерной потребительской таре свыше 1,5 литров. Напитки изъяли.
24 октября в торговом павильоне на Вокзальной полицейские обнаружили и изъяли более 75 литров водки, которая продавалась без документов и соответствующей маркировки, подтверждающих легальность ее производства и реализации. Выяснилось, что собственник этой точки уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил торговли алкогольной продукцией.
На сегодняшний день по всем фактам проводится проверка. В ближайшее время владельцы торговых точек должны предоставить необходимые документы, иначе предпринимателей привлекут к административной ответственности по статье 14.16 (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) КоАП РФ.