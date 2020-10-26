77-летие освобождения от фашистов отмечает Усвятский район

77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает 26 октября Усвятский район. С этой датой ветеранов и жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«С июля 1941 года немецкие войска оккупировали эту территорию. Два долгих года жители терпели, сопротивлялись, боролись с фашистами — изгнать врага удалось лишь 26 октября 1943 года. За каждый клочок земли здесь шли ожесточенные бои. Об этом напоминают 17 братских захоронений, в которых покоятся защитники Усвятского района», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в практически в каждой семье есть история о герое, который внес свой вклад в победу над врагом. «Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и приумножить эту память о мужестве и самоотверженности каждого, кто сражался за Родину, с благодарностью и уважением относиться к ныне живущим ветеранам. Каждый живой свидетель тех страшных военных лет — наше особое достояние, гордость и пример для подрастающего поколения», — заявил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил ветеранов и пожелал всем жителям района крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

В памятный день в Усвятах на Замковой горе состоялось возложение цветов к монументу на месте захоронения более 400 советских солдат.

Освобождение Усвятского района началось в октябре 1943 года. Тогда в рамках Невельской наступательной операции в наступление перешла 47-я стрелковая дивизия, ранее находившаяся в обороне на усвятском плацдарме. Бои за освобождение района шли 20 дней, погибли в них 1,5 тыс. человек.