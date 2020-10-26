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Происшествия / Преступление

Мужчина с ножом ворвался в дом жительницы Порховского района и забрал деньги

26 октября 2020 года, 16:11

Мужчина с ножом ограбил 64-летнюю жительницу деревни Павы Порхвского района. Преступником оказался 41-летний ранее неоднократно судимый знакомый порховички, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершёно днём 23 октября в доме по улице Советской в деревне Павы. Хозяйка жилища угостила гостя спиртным, однако, ему выпивки оказалось мало. Тогда мужчина, угрожая ножом, похитил у женщины 4 тысячи рублей и скрылся.

Сотрудники ОМВД России по Порховскому району в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Он дал признательные показания, а также сообщил, что деньги потратил на алкоголь и закуску. Нож у мужчины изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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