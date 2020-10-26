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Общество / Образование

Ректор ПсковГУ: Предпосылок для перехода на дистанционное обучение нет

26 октября 2020 года, 15:11

Никаких предпосылок для массового перехода на дистанционное обучение нет, заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live. Она отметила, что сводка по заболевшим коронавирусом в вузе проходит и отрабатывается ежедневно.

Заболевание, в частности, было выявлено у студента инженерного факультета, он проходит лечение в стационаре. По словам Натальи Ильиной, молодой человек проживал в общежитии, теперь всю группу, которая имела с ним контакт, перевели на дистанционное обучение.

Ректор добавила, что тестирование на COVID прошли 90 студентов вуза. Тогда коронавирус подтвердился у пяти человек, все они находятся в разных академических группах.

«Все пять студентов бессимптомные, даже не с легкой степенью симптоматики, а все бессимптомные. Эти студенты передаются в лечебное учреждение, в поликлинику, чтобы получить лечение. Все пять групп, контактировавших с ними, переходят на дистанционный режим работы, то есть еще раз повторяю, не приостанавливается обучение, а переходит в электронную образовательную среду Moodle на двухнедельный карантин», – отметила Наталья Ильина.

Она подчеркнула, что в университете действует масочный режим, соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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