Ректор ПсковГУ: Предпосылок для перехода на дистанционное обучение нет

Никаких предпосылок для массового перехода на дистанционное обучение нет, заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live. Она отметила, что сводка по заболевшим коронавирусом в вузе проходит и отрабатывается ежедневно.

Заболевание, в частности, было выявлено у студента инженерного факультета, он проходит лечение в стационаре. По словам Натальи Ильиной, молодой человек проживал в общежитии, теперь всю группу, которая имела с ним контакт, перевели на дистанционное обучение.

Ректор добавила, что тестирование на COVID прошли 90 студентов вуза. Тогда коронавирус подтвердился у пяти человек, все они находятся в разных академических группах.

«Все пять студентов бессимптомные, даже не с легкой степенью симптоматики, а все бессимптомные. Эти студенты передаются в лечебное учреждение, в поликлинику, чтобы получить лечение. Все пять групп, контактировавших с ними, переходят на дистанционный режим работы, то есть еще раз повторяю, не приостанавливается обучение, а переходит в электронную образовательную среду Moodle на двухнедельный карантин», – отметила Наталья Ильина.

Она подчеркнула, что в университете действует масочный режим, соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.