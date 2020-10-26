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Происшествия / Преступление

Суд рассмотрит дело великолучанки с наркотиками в интимном месте

26 октября 2020 года, 14:33

В Великолукский суд направлено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в «необычном» месте, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что 29 июля 38-летняя женщина купила в Санкт-Петербурге 10,11 грамма метадона. Наркотики они поместила во влагалище и села в поезд «Санкт-Петербург - Великие Луки». На станции Новосокольники она вышла, чтобы до места жительства добраться другим способом. Однако, великолучанку задержали сотрудники ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки. Наркотик изъяли.

Ранее женщина уже имела судимость за преступление в сфере незаконного оборота запрещенных веществ. Сейчас она обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретения и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с дополнительными видами наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

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