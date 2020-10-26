Более 700 транспортных карт купили псковичи в первый день продаж

В первый день продаж транспортных карт, 25 октября, псковичи приобрели более 700 штук. Об этом сообщается в группе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в социальной сети «ВКонтакте» .

Консультировал псковичей, которым предстоит теперь оплачивать проезд в городских автобусах транспортной картой, лично заместитель директора Псковпассажиравтотранса. Он также помогал настроить и пополнить карту.

Пополнить карту можно через устройства самообслуживания Сбербанка или через «Сбербанк онлайн».

Транспортная карта может быть использована как электронный кошелёк, как проездной на 100 поездок за 1 тыс. 100 рублей или как безлимитный проездной.

При этом при использовании карты как электронного кошелька предусмотрена скидка: сначала цена билета составляет 25 рублей, через каждые 10 поездок в течение месяца она уменьшаться на 50 копеек до 23 рублей.

Льготники, студенты и школьники также могут использовать транспортную карту как электронный кошелёк или как проездной. Для льготников предусмотрен безлимит за 800 рублей, на студентов и школьников — 100 поездок за 850 рублей и 800 рублей соответственно.