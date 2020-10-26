Более 8,5 миллионов оплат банковскими картами в общественном транспорте зафиксировали в СЗФО в сентябре

В сентябре 2020 года проезд в общественном транспорте Северо-Запада оплатили с помощью эквайринга Сбербанка более 8,5 миллионов раз. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом почти в 3 раза, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе банка.

«Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает более чем на 4 тысячах транспортных средств в 15 городах Северо-Запада и эти цифры продолжают увеличиваться. Удобные, безопасные и инновационные решениям помогают миллионам россиян с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с нашими партнерами: АО «Расчетные Решения», ЗАО «Золотая Корона», ЗАО «ЭЛСИ», НТЦ «Измеритель», «Удобный маршрут» и другими», - рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. Также он поздравил всех причастных к работе автомобильного и городского пассажирского транспорта с Днем автомобилиста и каждому пожелал процветания и стабильности.

На сегодняшний день пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Это значительно сокращает время обслуживания одного пассажира, делая поездку более комфортной.

Перевозчику сервис позволяет вывести качество обслуживания клиентов на более высокий уровень, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году провели совместные Акции с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 6 городах Северо-Западного федерального округа: Пскове, Калининграде, Мурманске, Архангельске, Череповце и Сыктывкаре.

Повышенное внимание Сбербанк уделяет льготной категории пассажиров, которые в праве рассчитывать на особые условия проезда. Так, в 2019 году запустили новую технологию Social ID. Она позволяет оплачивать льготный проезд обычной банковской картой «Мир» любого банка. Это значительно сокращает временные затраты льготников. Теперь у них нет необходимости получать какую-то отдельную транспортную карту или бумажный проездной — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.