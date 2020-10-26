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Общество / Здоровье

До конца недели комитет по здравоохранению Псковской области будет работать на «удалёнке»

26 октября 2020 года, 10:53

Комитет по здравоохранению Псковской области будет работать в удалённом формате до конца недели, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Такое решение принято в связи с тем, что у заместителя председателя комитета выявлен коронавирус. Ранее сообщалось о ещё одном заболевшем сотруднике, однако, тесты не подтвердили заражение.

В настоящее время все работники комитета сдали пробы и ожидают результатов.

Накануне, 25 октября, в Псковской области выявили 110 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе заболел 7 тыс. 341 человек. 

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