Псковская область находится на 53 месте по уровню безработицы в России, сообщает РИА Новости. Исследование произвели сотрудники агентства на основе данных Росстата.

Согласно их исследованию, уровень безработицы за лето 2020 года в Псковской области составил 7%. Этот показатель увеличился с аналогичного периода в 2019 году на 1,7%. Также эксперты отмечают, что псковичи во втором квартале 2020 года вынуждены тратить на поиски работы в среднем 6,4 месяца.

Наименьший уровень безработицы — менее 3,5% — имеют Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В Чечне, Тыве и Ингушетии работу найти труднее всего. Там уровень безработицы превышает 20%.

Уровень безработицы за июнь-август 2020 года по России составил 6,3%. Эта цифра больше прошлогодней на 1,9%. По общероссийским показателям время поиска работы составляет 5, 8 месяцев.