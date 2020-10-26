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Общество / Экология

О тумане предупреждают жителей Псковской области

26 октября 2020 года, 09:43

 Утром 26 октября жителей Псковской области предупреждают о тумане. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о неблагоприятном природном явлении поступила от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 9:00.

Туман местами в Псковской области будет наблюдаться в ближайшие два часа. Видимость составляет 500 метров и менее.

По прогнозу, 26 октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно день пройдёт без осадков. Ветер ожидается южных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха будет не выше 13 градусов. 

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