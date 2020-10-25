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Происшествия / ДТП

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении с лосем на трассе в Псковской области

25 октября 2020 года, 20:09

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении с лосем в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД региона. ДТП случилось около 19 часов на 505 км трассы Москва-Рига в деревне Севастьяново Новосокольнического района.

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении с лосем на трассе в Псковской области

Фото Псковского агентства информации

Водитель ВАЗ-2110 наехал на лося, который перебегал дорогу. В результате аварии автомобиль занесло в кювет. 

Telegram-канал «Псковская сводка» уточняет, что четыре человека, находящихся внутри, оказались зажаты в машине. 55-летний водитель погиб на месте.

Остальных участников ДТП госпитализировали: две женщины 57 и 55 лет и одного мужчину 53 лет. Больше всех пострадала женщина, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. 

Выяснилось, что все пассажиры являются инвалидами. Кроме того, пострадавшие - иностранцы. Предположительно, погибший был из Молдовы.

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении с лосем на трассе в Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении с лосем на трассе в Псковской области

Фото Псковского агентства информации

Лось также погиб. При столкновении его отбросило на другую сторону дороги.

На месте происшествия работают медики «скорой помощи» и сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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