«Убылинка» вошла в список погранпунктов для въезда в Россию по электронным визам

«Убылинку» включили в список погранпунктов, через которые в 2021 году можно будет въезжать в Россию по электронной визе, сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего в списке числится 29 пограничных пунктов. Новая система будет действовать в международных аэропортах в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. Среди морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край), среди автомобильных - погранпункты в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), в Псковской области (Убылинка) и в Ленинградской области (Ивангород). Последний также входит в список пешеходных пропускных пунктов.

Перечень будет дополняться по мере оснащения погранпунктов необходимым оборудованием.

В 2021 году электронная виза будет действовать по всей стране. Также увеличился срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней. «Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом», - говорится в сообщении.

Электронную визу можно оформить через интернет. Она предусмотрена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом для оформления такой визы не требуются приглашения, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия.