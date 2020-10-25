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Конкурсы

Псковские автолюбители с инвалидностью приняли участие в соревновании по вождению

25 октября 2020 года, 14:59

Первые в Псковской области соревнования по вождению автомобиля с ручным управлением состоялись в Пскове 24 октября, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Всероссийского общества инвалидов.

Псковские автолюбители с инвалидностью приняли участие в соревновании по вождению

Фото Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов

«Эти водители на дороге ничем не отличаются от остальных. Их особенность замечают, когда они не сразу выскакивают из припаркованной машины, а сначала вытаскивают инвалидную коляску или костыли», - говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 9 автолюбителей с инвалидностью, среди которых были две автоледи. Желающих поучаствовать в мероприятии было гораздо больше, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы.

«Это было удивительно, весело и очень азартно, мы смогли увидеть выступления спортсменов на автомобилях со специальным оборудованием и наблюдать настоящую борьбу среди участников», - отметили организаторы.

Псковские автолюбители с инвалидностью приняли участие в соревновании по вождению

Фото Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов

Первое место в соревнованиях занял Артем Ишин, вторым стал Александр Копанёв, а третий - Роман Борисов. Все участники награждены дипломами, а победители получили призы. 

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