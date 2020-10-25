Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Каждый участник дорожного движения причастен к Дню автомобилиста - Александр Котов

25 октября 2020 года, 13:20

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём автомобилиста, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ПОС.

Каждый участник дорожного движения причастен к Дню автомобилиста - Александр Котов

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«День работников автомобильного транспорта несколько отличается от привычного профессионального праздника – причастность к нему имеет практически каждый участник дорожного движения. Это справедливо, но всё же в первую очередь слова благодарности и поздравлений в этот день обращены к тем, кто трудится в транспортной отрасли. Это водители, инженерно-технические работники, руководители автотранспортных предприятий, кондукторы, сотрудники ремонтных служб», - отметил Александр Котов.

По его словам, общая протяженность дорог региона составляет более 23 тысяч километров. Их связывает сеть из 465 автобусных маршрутов, большая часть которых является социально-значимыми. За год автотранспортные предприятия Псковской области перевозят миллионы пассажиров. «Эти цифры говорят сами за себя – значимость и ответственность работников автомобильного транспорта невозможно переоценить», - подчеркнул председатель регионального парламента.

«От всей души желаю работникам автотранспортных предприятий региона, ветеранам и всем автомобилистам здоровья, благополучия и, самое главное, безаварийных дорог!» - заключил Александр Котов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Убылинка» вошла в список погранпунктов для въезда в Россию по электронным визам
Псковские автолюбители с инвалидностью приняли участие в соревновании по вождению
Псковичам стало доступно приложение «Регион 60 – умный регион»
В Псковской области появился центр «Активное село» для поддержки фермеров
Активно использовать возможности центра «Мой бизнес» призвал псковичей губернатор
Врач псковичам: Сделайте всё возможное, чтобы не стать причиной болезни окружающих
Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником
81 человек заболел коронавирусом в Пскове 24 октября
С победой на «СеЗаМе-2020» поздравил губернатор «Псковскую правду»

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус
Дом, который построен для вас

Общество
15 октября 11:54

Дом, который построен для вас

Ключи от квартир начали получать жители новостройки на улице Балтийской, 1