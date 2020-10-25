Каждый участник дорожного движения причастен к Дню автомобилиста - Александр Котов

«День работников автомобильного транспорта несколько отличается от привычного профессионального праздника – причастность к нему имеет практически каждый участник дорожного движения. Это справедливо, но всё же в первую очередь слова благодарности и поздравлений в этот день обращены к тем, кто трудится в транспортной отрасли. Это водители, инженерно-технические работники, руководители автотранспортных предприятий, кондукторы, сотрудники ремонтных служб», - отметил Александр Котов.

По его словам, общая протяженность дорог региона составляет более 23 тысяч километров. Их связывает сеть из 465 автобусных маршрутов, большая часть которых является социально-значимыми. За год автотранспортные предприятия Псковской области перевозят миллионы пассажиров. «Эти цифры говорят сами за себя – значимость и ответственность работников автомобильного транспорта невозможно переоценить», - подчеркнул председатель регионального парламента.

«От всей души желаю работникам автотранспортных предприятий региона, ветеранам и всем автомобилистам здоровья, благополучия и, самое главное, безаварийных дорог!» - заключил Александр Котов.