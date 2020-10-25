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Общество

Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником

25 октября 2020 года, 10:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников таможенной службы России с профессиональным праздником в своем Instagram-аккаунте. 

Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Псковская область имеет границу с тремя государствами, поэтому таможенная служба для региона играет особую роль, отметил Михаил Ведерников. По его словам, за 9 месяцев через таможенные посты региона проследовало более 650 тыс. автомобилей и железнодорожного транспорта. Около 1500 сотрудников ежедневно следят за порядком и контролируют перемещение через границу ТС, товаров и вещей.

«Благодаря вашему трудолюбию и профессионализму удается предотвращать экономические и уголовные преступления. От всей̆ души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в нелёгкой службе на благо России! С праздником!» - подчеркнул глава региона. 

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