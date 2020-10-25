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Общество / Здоровье

81 человек заболел коронавирусом в Пскове 24 октября

25 октября 2020 года, 09:18

За сутки 24 октября в Пскове диагноз COVID-19 подтвердился у 81 человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram. «Почти 90% новых случаев за сутки пришлось на Псков. Мы трезво оцениваем ситуацию – обстановка неспокойная, но причин для жестоких ограничений нет», - отметил он.

81 человек заболел коронавирусом в Пскове 24 октября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Всего в регионе выявили 110 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Пскове — 81 человек (всего 2 тыс. 452) и в Великих Луках - 10 (всего 1 тыс. 444). В Псковском районе коронавирусом заболели 9 человек (всего 581). По 2 заболевших выявили в Дновском (всего 116), Бежаницком (всего 97) и Пыталовском (всего 40) районах. У 1 человека подтвердился диагноз в Островском (всего 488), Опочецком (всего 176), Новосокольническом (всего 168) и Стругокрасненском (всего 58) районах. Всего с начала пандемии в регионе диагностировали 7 тыс. 231 случай заболевания коронавирусом.

27 человек выздоровели от коронавируса за сутки 24 октября. Общее количество поправившихся составляет 4 тыс. 473 человека. За весь период пандемии умерли 68 человек.

«Хороших выходных и будьте внимательны и здоровы!» - написал Михаил Ведерников.

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