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Общество / Здоровье

Врач псковичам: Сделайте всё возможное, чтобы не стать причиной болезни окружающих

25 октября 2020 года, 11:20

«Сделайте всё возможное, чтобы не стать причиной болезни окружающих», - призвал жителей Псковской области заместитель главного врача региональной инфекционной больницы Самир Аль-Араби. Его выступление стало частью традиционного видеообращения губернатора Михаила Ведерников, которое вышло на его странице в  Instagram.

Врач псковичам: Сделайте всё возможное, чтобы не стать причиной болезни окружающих

Фото Дарьи Хватковой

«Как врач и как пациент, я хорошо знаю, что такое коронавирусная инфекция», - заявил медик. Он отметил, что общие симптому сходны с признаками ОРВИ: температура, кашель, затруднённое дыхание. Однако, ход болезни может сильно отличается: интоксикация и высокая температура продолжаются долго, до 10 дней. При этом страдают все внутренние органы, а особенно сильно – системы дыхания и кровообращения.

«Тяжёлое течение болезни изматывает. Спустя эти 10 дней пациенты отказываются от еды и воды, у них появляется полное равнодушие к собственному состоянию. Истощение настолько сильное, что больных приходится переводить в палату интенсивной терапии или реанимацию. Даже после выздоровления сохраняются затруднённое дыхание, слабость, кровоточивость слизистых, проблемы с пищеварением. Полное восстановление занимает недели», - сказал медик.

Он отметил, что из-за роста числа заболевших в Псковской инфекционной больнице накопилось колоссальное физическое и психологическое напряжение. «Никто не считает количество часов и отработанных суток, все работают на пределе возможностей», - заявил Самир Аль-Араби.

«Я призываю отталкиваться не от большинства, а от меньшинства, действовать из сострадания и доброты. Помните о своих родителях, бабушках и дедушках, которые могут перенести заболевание крайне тяжело. Подумайте сейчас не о себе, а о других», - обратился врач к жителям Псковской области.

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