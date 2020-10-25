Активно использовать возможности центра «Мой бизнес» призвал псковичей губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал представителей бизнеса активно использовать возможности нового центра «Мой бизнес». Об этом он заявил в своём традиционном обращении к жителям региона в Instagram.

Глава региона отметил, что «Мой бизнес» объединил в себе возможности Фонда гарантий и развития предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы и Инжирингового центра.