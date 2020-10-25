Активно использовать возможности центра «Мой бизнес» призвал псковичей губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал представителей бизнеса активно использовать возможности нового центра «Мой бизнес». Об этом он заявил в своём традиционном обращении к жителям региона в Instagram.
Глава региона отметил, что «Мой бизнес» объединил в себе возможности Фонда гарантий и развития предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы и Инжирингового центра.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Я был на открытии и хочу сказать, что получился очень современный проект с большими перспективами. Призываю представителей бизнеса активно пользоваться его механизмами и, в случае необходимости, направлять обратную связь в комитет по экономике», - сказал Михаил Ведерников.
При этом он обратил внимание, что есть сферы, которые также требуют особого внимания, но меры их поддержки пока не интегрированы в новый центр. В частности, речь идёт о фермерах, которым по-прежнему для получения поддержки нужно обращаться в комитет по сельскому хозяйству.