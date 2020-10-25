В Псковской области появился центр «Активное село» для поддержки фермеров. Он открыт в рамках программы приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём традиционном обращении к жителям региона в Instagram.

Центр предоставляет фермерам услуги по переработке некоторых продуктов. Чтобы воспользоваться ими, необходима направить заявку, в ответ на которую специалисты центре подготовят коммерческое предложение.

Цены для фермеров, заверил губернатор, будут на уровне себестоимости услуги.

«Это уникальная возможность, которая в перспективе может быть широко востребована», - сказал Михаил Ведерников.

В планах у центра — работа по развитию туристической составляющей совместно с региональным комитетом по экономике.