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Экономика / Сельское хозяйство

В Псковской области появился центр «Активное село» для поддержки фермеров

25 октября 2020 года, 12:00

В Псковской области появился центр «Активное село» для поддержки фермеров. Он открыт в рамках программы приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём традиционном обращении к жителям региона в  Instagram.

В Псковской области появился центр «Активное село» для поддержки фермеров

Центр предоставляет фермерам услуги по переработке некоторых продуктов. Чтобы воспользоваться ими, необходима направить заявку, в ответ на которую специалисты центре подготовят коммерческое предложение.

Цены для фермеров, заверил губернатор, будут на уровне себестоимости услуги.

«Это уникальная возможность, которая в перспективе может быть широко востребована», - сказал Михаил Ведерников.

В планах у центра — работа по развитию туристической составляющей совместно с региональным комитетом по экономике.

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