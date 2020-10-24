С победой на «СеЗаМе-2020» поздравил губернатор «Псковскую правду»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил газету «Псковская правда», ГТРК «Псков» и Псковское агентство информации с наградами на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что псковские журналисты получили по итогам конкурса главный приз и 4 награды. Главный приз «СеЗаМа» достался ГТРКПсков за серию фильмов и радиопрограмм о малоизвестных страницах истории Великой Отечественной войны и о 6-й роте. Лучшим проектом конкурса был признан специальный выпуск газеты «Псковская правда», дипломы лауреатов были вручены газете за акцию «Эстафета Псковской правды», которая является крупнейшиим и старейшиим спортивным турниром, проводимым с 1945 года, и статью «По забытым крепостям» о псковиче, который изучил все ДОТы в регионе и проводит по ним экскурсии. В тройку лучших публикаций интернет-СМИ попала статья ПАИ «Семья Настоящих» об инвалиде-колясочнике из Острова, который ухаживает за родителями и ведет хозяйство.

«Поздравляю всех, кто был причастен к созданию этих интересных и социально важных проектов! Желаю неиссякаемой творческой фантазии и дальнейших успехов!» - заявил Михаил Ведерников.

Церемония награждения по итогам конкурса состоялась 23 октября в Санкт-Петербурге. В этом году на «СеЗаМ» были поданы более 400 работ.