Михаил Ведерников поздравил спецназ с 70-летием со дня образования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 октября принял участие в торжествах по случаю 70-летия со дня образования частей и соединений специального назначения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятия проходили на территории воинской части. Участники торжеств почтили память разведчиков, погибших при выполнении воинского долга, и возложили к памятнику цветы и гирлянды. Личный состав соединения прошёл перед монументом маршем.

Он напомнил, что спецназ защищал интересы страны в горячих точках в Афганистане, на Северном Кавказе, Закавказье и во многих других местах. За мужество, самоотверженность и отвагу многие бойцы были удостоены государственных наград, в том числе званий Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.

Поздравляя спецназ, Михаил Ведерников отметил: «В любое время, в любом месте — любые задачи!», — соответствовать этому сильному и гордому девизу могут только лучшие из лучших, настоящая воинская элита, обладающая исключительными личными качествами и высоко профессиональной подготовкой». Он подчеркнул, что легендарная история псковского соединения доказывает, что все поколения спецназа блестяще выполняли задачи, поставленные руководством страны.

«В силу специфики работы спецназа далеко не все ваши подвиги получили огласку и стали доступны широкой общественности. Но время все расставляет по своим местам», — сказал губернатор. Он напомнил, что в этом году отмечалась годовщина боя у села Харсеной, где почти полностью погибли три разведывательные группы. К это дате был снят документальный фильм, проведены открытые уроки для школьников, благоустроена территория памятника воинам-разведчикам, оказана помощь семьям погибших.

«Ваш пример, ваши подвиги и вся ваша история вдохновляют тысячи людей, служат маяком для подрастающего поколения. А беззаветное служение Отечеству заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности. Вы — гордость Псковской области и России. Уверен, что список ваших побед будет расти», — заявил Михаил Ведерников. Он пожелал бойцам, ветеранам и членам их семей крепкого здоровья и благополучия.

Соединение поздравил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. «По зову сердца вы выбрали трудную и благородную профессию — защищать Родину. Ваша работа — рисковать жизнью ради Отчизны. В самых сложных ситуациях бойцы спецназа проявляют высочайший уровень подготовки, силу духа и верность долгу», — сказал он.

Командир подразделения Константин Бушуев подчеркнул, что подразделения специального назначения — это место для сильных, отважных, мужественных, способных на самопожертвование и любящих страну. Он заверил, что войны сопения готовы в любое время, в любом месте выполнить любые задачи.

В ходе торжеств лучшие бойцы получили государственные региональные награды, Михаил Ведерников Глава вручил подразделению Почетную грамоту губернатора.