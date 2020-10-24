Михаил Ведерников поздравил спецназ с 70-летием со дня образования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 октября принял участие в торжествах по случаю 70-летия со дня образования частей и соединений специального назначения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятия проходили на территории воинской части. Участники торжеств почтили память разведчиков, погибших при выполнении воинского долга, и возложили к памятнику цветы и гирлянды. Личный состав соединения прошёл перед монументом маршем.
Поздравляя спецназ, Михаил Ведерников отметил: «В любое время, в любом месте — любые задачи!», — соответствовать этому сильному и гордому девизу могут только лучшие из лучших, настоящая воинская элита, обладающая исключительными личными качествами и высоко профессиональной подготовкой». Он подчеркнул, что легендарная история псковского соединения доказывает, что все поколения спецназа блестяще выполняли задачи, поставленные руководством страны.
Он напомнил, что спецназ защищал интересы страны в горячих точках в Афганистане, на Северном Кавказе, Закавказье и во многих других местах. За мужество, самоотверженность и отвагу многие бойцы были удостоены государственных наград, в том числе званий Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.
«В силу специфики работы спецназа далеко не все ваши подвиги получили огласку и стали доступны широкой общественности. Но время все расставляет по своим местам», — сказал губернатор. Он напомнил, что в этом году отмечалась годовщина боя у села Харсеной, где почти полностью погибли три разведывательные группы. К это дате был снят документальный фильм, проведены открытые уроки для школьников, благоустроена территория памятника воинам-разведчикам, оказана помощь семьям погибших.
«Ваш пример, ваши подвиги и вся ваша история вдохновляют тысячи людей, служат маяком для подрастающего поколения. А беззаветное служение Отечеству заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности. Вы — гордость Псковской области и России. Уверен, что список ваших побед будет расти», — заявил Михаил Ведерников. Он пожелал бойцам, ветеранам и членам их семей крепкого здоровья и благополучия.
Соединение поздравил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. «По зову сердца вы выбрали трудную и благородную профессию — защищать Родину. Ваша работа — рисковать жизнью ради Отчизны. В самых сложных ситуациях бойцы спецназа проявляют высочайший уровень подготовки, силу духа и верность долгу», — сказал он.
Командир подразделения Константин Бушуев подчеркнул, что подразделения специального назначения — это место для сильных, отважных, мужественных, способных на самопожертвование и любящих страну. Он заверил, что войны сопения готовы в любое время, в любом месте выполнить любые задачи.
В ходе торжеств лучшие бойцы получили государственные региональные награды, Михаил Ведерников Глава вручил подразделению Почетную грамоту губернатора.