Губернатор осмотрел экспозицию «Поезда Победы» в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 октября посетил передвижную инсталляцию «Поезд Победы», который прибыл в Псков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор с аудиогидом осмотрел экспозицию, размещённую в нескольких вагонах.
«Проект уникальный, я такого не видел никогда. Здесь очень талантливо и органично воссоздано пространство, обстановка того времени. Заходишь и, действительно, создается ощущение, что сидят живые люди. Причем, как оказалось, лица восстановлены по фотографиям тех лет. Таким образом, каждая фигура — прототип человека, который жил в тот период», — сказал Михаил Ведерников.
Фото Андрея Степанова
Он отметил, что современным школьникам тяжело сфокусироваться на традиционных статичных выставках, а в «Поезде Победы» присутствуют динамика, мультимедийное сопровождение. «Полное погружение в эпоху — как будто по фильмам детства, по книгам и дедушкиным рассказам путешествуешь, видишь все это воочию», — подчеркнул глава региона.
Михаил Ведерников отметил, что приезд экспозиции совпал с период осложнения ситуации с коронавирусом в Псковской области, поэтом планируется, что поезд вернётся после стабилизации эпидобстановки. Предварительные договорённости об этом уже достигнуты с дирекцией Года памяти и славы.
Руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова подтвердила, что в создании экспозиции применены самые современные технические решения, которые позволяют иначе взглянуть на традиционную историю Великой Отечественной войны. «Мы все привыкли что война, что это набор дат, статистика и конкретные события. Здесь же каждому предлагается пройти историю войны через личную историю», — пояснила она.
Фото Андрея Степанова
«Поезд Победы» пробудет в Пскове до конца дня. Посещение выставки организовано с соблюдением всех мер противовирусной безопасности: на входе проводится термометрия, выдаются маски и перчатки, внутри размещены бесконтактные санитайзеры, в вагонах установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
Проект «Поезд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, станет завершающим мероприятием Года памяти и славы. В основе экспозиции лежитистория Великой Отечественной войны, рассказанная от лица машиниста паровоза Елены Чухнюк, которая возила к линии фронта эшелоны с боеприпасами. По задумке организаторов, это собирательный образ простой русской женщины.
Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта: Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск и Волгограде. Вторая часть проложена по транссибирской магистрали на Дальний Восток. Здесь состав сделает остановки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
Организаторами акции - Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги», авторы экспозиции — историко-художественная группа из Санкт-Петербурга «Невский баталист».
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