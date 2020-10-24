Губернатор осмотрел экспозицию «Поезда Победы» в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 октября посетил передвижную инсталляцию «Поезд Победы», который прибыл в Псков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор с аудиогидом осмотрел экспозицию, размещённую в нескольких вагонах. «Проект уникальный, я такого не видел никогда. Здесь очень талантливо и органично воссоздано пространство, обстановка того времени. Заходишь и, действительно, создается ощущение, что сидят живые люди. Причем, как оказалось, лица восстановлены по фотографиям тех лет. Таким образом, каждая фигура — прототип человека, который жил в тот период», — сказал Михаил Ведерников.



Он отметил, что современным школьникам тяжело сфокусироваться на традиционных статичных выставках, а в «Поезде Победы» присутствуют динамика, мультимедийное сопровождение. «Полное погружение в эпоху — как будто по фильмам детства, по книгам и дедушкиным рассказам путешествуешь, видишь все это воочию», — подчеркнул глава региона. Михаил Ведерников отметил, что приезд экспозиции совпал с период осложнения ситуации с коронавирусом в Псковской области, поэтом планируется, что поезд вернётся после стабилизации эпидобстановки. Предварительные договорённости об этом уже достигнуты с дирекцией Года памяти и славы. Руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова подтвердила, что в создании экспозиции применены самые современные технические решения, которые позволяют иначе взглянуть на традиционную историю Великой Отечественной войны. «Мы все привыкли что война, что это набор дат, статистика и конкретные события. Здесь же каждому предлагается пройти историю войны через личную историю», — пояснила она.