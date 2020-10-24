25 октября стартует продажа транспортных карт в Пскове

25 октября в Пскове стартует продажа транспортных карт , сообщает компания «Псковпассажиравтотранс» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Купить карту можно будет у кондукторов в автобусах. По рабочим дням они будут продаваться в офисах автотранспортного предприятия на улице Леона Поземского, 123 (с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00) и на улице Коммунальной, 77/1 (с 10:30 до 18:30).

В Псковпассажиравтотрансе отметили, что уже протестировали работу карт.

«Мы хотели сохранить на этот месяц бумажные проездные, но сделать этого, к сожалению, не удалось», - добавили в компании.