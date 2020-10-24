Жительница Порхова выиграла 20 тысяч рублей у Дмитрия Колдуна

Жительница Порхова Янина Игнашева выиграла 20 тысяч рублей в телеигре «Пятеро на одного», благодаря тому, что певец Дмитрий Колдун не смог ответить на её вопрос. Программа вышла в эфир на канале «Россия 1» 24 октября.

Из пяти звёздных игроков порховичка выбрала Дмитрия Колдуна. Она задала исполнителю вопрос о том, каким преступникам в 1479 году суд швейцарской Лозанны приказал незамедлительно покинуть город. Певец не смог дать правильный ответ, он предполагал, что такими преступниками были мошенники, убийцы, воры.

Оказалось же, что по решению суда Лозанну должны были покинуть майские жуки, которые уничтожали посадки. Судьи зачитали приговор насекомым, но те остались на своих местах. Тогда жуков проклял епископ Лозанны, а когда и это не подействовало священнослужитель заявил, что жуки посланы Богом в качестве наказания за неуплату налогов.

В итоге жительница Порхова выиграла 20 тысяч рублей, которые намерена потратить на покупку гончарного круга. Янина Игнашева рассказала, что гончарное искусство она освоила в период самоизоляции и уже несколько месяцев это является её хобби.