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Происшествия / ДТП

Петербуржец на «Сузуки» съехал на обочину и врезался в «Порш» на дороге Псков - Гдов

24 октября 2020 года, 13:34

83-летний житель Санкт-Петербурга не справился с управлением автомашиной «Сузуки Гранд Витара», съехал на обочину, где врезался в стоящий «Порш Каен». Авария произошла в Псковском районе у деревни Солоново на 6-м километре дороги Псков — Гдов 23 октября около 14:45, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём «Порша» находилась 54-летняя жительница Пскова.

По предварительным данным, в аварии пострадала 69-летняя пассажирка автомашины «Сузуки Гранд Витара». Она получила ушиб грудной клетки.

По факту ДТП ведётся проверка. Установлено, что оба водителя в момент аварии были трезвы.

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