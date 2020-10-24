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Общество / Здоровье

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проходит в Псковской области

24 октября 2020 года, 11:39

В Псковской области проходит второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по региону.

О фактах употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ просят сообщать по круглосуточному «телефону доверия» УМВД (8112) 59-22-33 или телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49. По этим же номерам и по круглосуточному телефону Наркологического диспансера Псковской области (8112) 56-60-16 можно обратиться за помощью в вопросах лечение наркозависимого и реабилитации. Кроме того, информацию можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области - 60.мвд.рф/request_main.

Псковичей призывают проявить бдительность и выполнить свой гражданский долг, чтобы защитить родных и близких от пагубного влияния наркотиков. П

Организаторами акции «Сообщи, где торгуют смертью!» выступают Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Главной целью мероприятия является привлечение населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. 

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