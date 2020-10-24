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Культура / Наследие

Расчистка помещений началась в усадьбе Строгановых в Волышово

24 октября 2020 года, 11:18

 В главном доме в усадьбе Строгановых в Волышово в Порховском районе началась расчистка внутренних помещений, сообщил руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на своей странице в Facebook. Когда настилы будут готовы, рабочие приступят к монтажу временной кровли.

Расчистка помещений началась в усадьбе Строгановых в Волышово

Ранее в усадебном доме демонтировали лепные потолочные украшения первого этажа. Они переданы на хранение в Порхов.

Первоочередные противоаварийные работы в Волышово проводит АНО «Возрождение объектов культурного наследия». Средства на них выделены из областного бюджета.

Кроме того, Росимущество профинансировало установку ограждения вокруг усадебных построек.

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