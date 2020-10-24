Расчистка помещений началась в усадьбе Строгановых в Волышово

В главном доме в усадьбе Строгановых в Волышово в Порховском районе началась расчистка внутренних помещений, сообщил руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на своей странице в Facebook. Когда настилы будут готовы, рабочие приступят к монтажу временной кровли.