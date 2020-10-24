110 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 24 октября

В Псковской области 23 октября выявили 110 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 7 тыс. 121 человека, выздоровели 4 тыс. 446 заражённых, в том числе 18 за минувшие сутки. Умерли 68 человек.

За последние сутки в регионе провели 1 тыс. 109 исследований на выявление заболевания, всего с начала пандемии — 122 тыс. 120.

«Мы существенно увеличили количество тестов в сутки по сравнению с весенним периодом. Конечно, это отражается на статистике. Тем не менее, цифры значительные. Помните, в наших силах снизить риски распространения коронавируса», - отметил глава региона.

Накануне он внёс изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса. В частности, основные ограничения продлены до 30 ноября и введён запрет на работу точек общественного питания с 23:00 до 6:00.