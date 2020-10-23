Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать областной форум работающей молодежи ежегодным, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Такую инициативу глава региона высказал участникам первого форума, который стартовал 23 октября, в онлайн-режиме на интернет-платформе «ZOOM».
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Участием в форуме вы уже доказали свое стремление добиваться большего и желание максимально реализовывать свой потенциал через собственные проекты и идеи. В этом наши интересы полностью совпадают. Для нас принципиально важно сформировать все условия для личного и профессионального роста молодежи и научить вас пользоваться всеми современными эффективными инструментами государственной поддержки», - подчеркнул Михаил Ведерников. Также он пожелал плодотворной работы в рамках и за пределами форума.
Глава региона отметил, что ежегодное проведение мероприятия позволит большему числу активистов представлять регион на федеральном форуме. На что председатель Псковоблсовпрофа Игорь Иванов заявил, оно вызвало большой интерес у молодежи региона. «Главная задача форума – выявить инициативных граждан, обсудить реальные проблемы работающей молодежи и определить вектор их решения», - сказал он.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Более 80 участников от 18 до 35 лет приняли участие в первом областном форуме работающей молодежи. Там будет реализована образовательная программа, в рамках которой выявят необходимые ресурсы для комфортного баланса жизни и работы, а также определят проблемные зоны работающей молодежи. Кроме того, молодые люди смогут узнать о грантовых конкурсах, НКО, профсоюзе.
По итогам работы онлайн-площадки форума сформируют карту потребностей работающей молодежи и наметят векторы взаимодействия с администрацией области и Псковским областным советом профессиональных союзов.
Такой форум необходим для популяризации работающей молодежи, формирования сообщества молодых профессионалов, а также развития молодежных советов на предприятиях и в организациях, формирования активной гражданской позиции среди молодежи. Организаторы мероприятия - Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области и Псковский областной совет профессиональных союзов.