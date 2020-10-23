Михаил Ведерников предложил сделать областной форум работающей молодежи ежегодным

«Участием в форуме вы уже доказали свое стремление добиваться большего и желание максимально реализовывать свой потенциал через собственные проекты и идеи. В этом наши интересы полностью совпадают. Для нас принципиально важно сформировать все условия для личного и профессионального роста молодежи и научить вас пользоваться всеми современными эффективными инструментами государственной поддержки», - подчеркнул Михаил Ведерников. Также он пожелал плодотворной работы в рамках и за пределами форума.

Глава региона отметил, что ежегодное проведение мероприятия позволит большему числу активистов представлять регион на федеральном форуме. На что председатель Псковоблсовпрофа Игорь Иванов заявил, оно вызвало большой интерес у молодежи региона. «Главная задача форума – выявить инициативных граждан, обсудить реальные проблемы работающей молодежи и определить вектор их решения», - сказал он.