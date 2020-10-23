Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для Псковской области, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане 23 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Открывая заседание Александр Гуцан рассказал, что президент Российской Федерации поставил органам исполнительной власти задачи, связанные с сохранением здоровья и благополучия граждан. При этом одним из целевых показателей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» является вовлеченность жителей в спорт и здоровый образ жизни. Так к 2024 году не менее 55% граждан должны заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни, а к 2030 году - 70%.
Глава региона заверил, что в регионе популяризации и развитию спорта уделяют особое внимание. «В минувшем году систематически занимались физической культурой и спортом порядка 225 тысяч жителей — это 37% от общего числа. Показатель уверенно растет: за год он увеличился на 10%, за 10 лет — более чем в два раза. Потенциал роста на этом далеко не исчерпан», — отметил он.
Также создается специальная инфраструктура на ресурсы нацпроектов, региональных программ, внебюджетных источников и государственно-частного партнерства. «Только в рамках проекта „Спорт — норма жизни“ уже построены 15 площадок ГТО и 3 ФОКОТа. В 2018 году в качестве пилотного проекта мы открыли первую профессиональную площадку для занятий уличной гимнастикой в Пскове. Уже через год на ее платформе регион впервые принимал Силовой Чемпионат Мира по воркауту, который дал существенный толчок развитию этой дисциплины», — подчеркнул Михаил Ведерников.
По его словам, на средства из внебюджетных источников в районах Псковской области устанавливают площадки для воркаута. Работа ведется в рамках обновления уличной спортивной инфраструктуры уже второй год.
Крупные региональные предприятия и инвесторы также принимают участие в модернизации спортивной инфраструктуры. Они, например, взяли шефство над тхэквондо и регби. «Это хорошие примеры того, как идейный, профессиональный подход может значительно изменить и дополнить спортивный профиль региона», - отметил губернатор.
Продуктивным оказалось государственно-частное партнерство, в рамках которого построили комплекс «Олимп» с 25-метровым бассейном и универсальным спортивным залом. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по поводу строительства теннисных кортов и футбольного центра для развития детского спорта.
Кроме того, на развитие спорта в регионе значительно влияет работа некоммерческого сектора. В 2019 и 2020 годах поддержку Фонда президентских грантов получили 8 проектов спортивной направленности. Сумма грантов составила более чем 11 млн рублей. Удачным примером является проект «Самбо в школу», который уже 30 школ оснастил борцовскими коврами.
«Таким образом, мы аккумулируем все федеральные и региональные средства, возможности коммерческого и некоммерческого сектора для решения одной задачи — формирования доступной спортивной инфраструктуры для всех жителей региона. Уверен, это ключевое, базовое условие для реализации поручения Президента РФ. Мы его выполним», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Он обозначил несколько вопросов, решение которых может поспособствовать развитию спортивной инфраструктуры области и привлечению граждан к спорту. Глава региона предложил увеличить объем субсидии из федерального бюджета на создание ФОКОТов для субъектов РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, а также скорректировать условия предоставления субсидии для образовательных учреждений по проекту «Успех каждого ребенка». Александр Гуцан заверил, что все предложения рассмотрят профильные специалисты.
По итогам заседания были выработаны меры по повышению эффективности работы органов государственной власти субъектов СЗФО и органов местного самоуправления по выполнению задач, поставленных Президентом Российской Федерации в сфере развития детско-юношеского и студенческого спорта.