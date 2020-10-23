Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для Псковской области, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане 23 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая заседание Александр Гуцан рассказал, что президент Российской Федерации поставил органам исполнительной власти задачи, связанные с сохранением здоровья и благополучия граждан. При этом одним из целевых показателей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» является вовлеченность жителей в спорт и здоровый образ жизни. Так к 2024 году не менее 55% граждан должны заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни, а к 2030 году - 70%.

Глава региона заверил, что в регионе популяризации и развитию спорта уделяют особое внимание. «В минувшем году систематически занимались физической культурой и спортом порядка 225 тысяч жителей — это 37% от общего числа. Показатель уверенно растет: за год он увеличился на 10%, за 10 лет — более чем в два раза. Потенциал роста на этом далеко не исчерпан», — отметил он.

Также создается специальная инфраструктура на ресурсы нацпроектов, региональных программ, внебюджетных источников и государственно-частного партнерства. «Только в рамках проекта „Спорт — норма жизни“ уже построены 15 площадок ГТО и 3 ФОКОТа. В 2018 году в качестве пилотного проекта мы открыли первую профессиональную площадку для занятий уличной гимнастикой в Пскове. Уже через год на ее платформе регион впервые принимал Силовой Чемпионат Мира по воркауту, который дал существенный толчок развитию этой дисциплины», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, на средства из внебюджетных источников в районах Псковской области устанавливают площадки для воркаута. Работа ведется в рамках обновления уличной спортивной инфраструктуры уже второй год.