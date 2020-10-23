Псково-Изборскому музею вручили оригинал сертификата о включении псковских соборов в список ЮНЕСКО

Руководитель управления министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков передал Псково-Изборскому музею-заповеднику на хранение оригинал сертификата о включении объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурой школы» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в группе музея-заповедника во «ВКонтакте».

Сертификат вручили и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александру Голышеву на VI научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», которая проходила в Пскове 23 октября.

Конференция была посвящена сохранению и популяризации Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сотрудники отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника тоже участвовали в мероприятии. Они выступили с докладом о Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.