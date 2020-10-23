Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Псково-Изборскому музею вручили оригинал сертификата о включении псковских соборов в список ЮНЕСКО

23 октября 2020 года, 20:26

Руководитель управления министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков передал Псково-Изборскому музею-заповеднику на хранение оригинал сертификата о включении объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурой школы» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в группе музея-заповедника во «ВКонтакте».

Псково-Изборскому музею вручили оригинал сертификата о включении псковских соборов в список ЮНЕСКО

Фото из группы музея-заповедника во «ВКонтакте»

Сертификат вручили и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александру Голышеву на VI научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», которая проходила в Пскове 23 октября.

Конференция была посвящена сохранению и популяризации Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сотрудники отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника тоже участвовали в мероприятии. Они выступили с докладом о Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

Псково-Изборскому музею вручили оригинал сертификата о включении псковских соборов в список ЮНЕСКО

Фото из группы музея-заповедника во «ВКонтакте»

Памятники Пскова включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года. Всего было включено 10 соборов: ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, церковь Георгия со Взвоза, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), церковь Покрова от Пролома, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Богоявления со звонницей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников предложил сделать областной форум работающей молодежи ежегодным
Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для Псковской области
Главный приз конкурса «СеЗаМ-2020» завоевала ГТРК «Псков»
Три награды получила «Псковская правда» на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2020»
Пскович рассказал, как его семья лечилась от коронавируса по телефону
Стартовал прием заявок на премию Псковской области «Народное признание – 2020»
319 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области
Общепиту в Псковской области запретили работать ночью
Псковичи считают, что городу нужны новые новогодние украшения

Комментарии

Авторизация
No comments
Изобрази Изборск

Культура
22 октября 10:00

Изобрази Изборск

Спуск к Городищенскому озеру стал более удобным, а на пути к Словенским ключам появятся беседки и мольберты
Алмазы и стекло

Культура
13 октября 10:20

Алмазы и стекло

В палатах Постникова открылась первая музейная выставка, на которой можно увидеть археологические находки с раскопок этого объекта
«Я не Лавр»

Культура / Литература
29 сентября 13:18

«Я не Лавр»

Писатель Евгений Водолазкин — о страхе смерти, коронавирусе и миссии литературы