Стартовал прием заявок на премию Псковской области «Народное признание – 2020»

Стартовал прием заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020», сообщает Псковское агентство информации . В этом году премия пройдет в 11-й раз.

Заявки принимаются с 23 октября по 18:00 20 ноября. Выдвигать номинантов и претендовать на победу может любой желающий человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Условие одно — выдвигаемый должен иметь отношение к Псковской области.

Кроме того, Псковское агентство информации призывает при выдвижении кандидата отдавать предпочтение тем, кто как-то проявил себя в период пандемии. Например, это могут быть врачи; спортсмены, которые продолжили тренироваться во время карантина; общественные организации, которые реализовывали проекты по борьбе с ковидом; предприниматели, которые поддержали медиков или же рискнули открыть новое дело в условиях коронакризиса; педагоги, которые работали на «дистанционке».

Форму для выдвижения можно скачать здесь. Заполненный бланк и фотографию соискателя награды необходимо отправить по электронной почте premiya@informpskov.ru.

Победителей определят по итогам двух туров народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов членов жюри, в состав которого войдут победители прошлых лет, представители власти и общественники.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал ее признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в нее душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.