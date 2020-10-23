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Общество / Здоровье

Пскович рассказал, как его семья лечилась от коронавируса по телефону

23 октября 2020 года, 17:55

Пскович рассказал журналисту Псковского агентства информации, как его семью лечили от коронавируса. «Если коротко, то все произошедшее со мной и моей семьей можно охарактеризовать как разгильдяйство. Огромное, чудовищное разгильдяйство!» - поделился Сергей Карпов.

По словам мужчины, он заболел примерно в одно время с женой. Тогда они вызвали врача, который поставил диагноз ОРВИ и прописал антибиотики и антивирусное.  

О болезни узнали, когда жена Сергея сдала тест. Она самостоятельно пошла в лабораторию псковского Роспотребнадзора и через несколько дней опасения подтвердились. Началась самоизоляция и лечение от коронавируса. Связь - только по телефону, на дом врачи не приходят. Супругам и их детям пришлось пройти через массу сложностей. Например, детей выписали в школу, так как диагноз у них не подтвердился. «Они же контактные», - удивились родители. На что Роспотребнадзор и медсестра в школе заявили, что раз болезни нет, то незачем пропускать уроки, а врач в поликлинике продлил детям самоизоляцию.

Еще одна трудность —  покупка лекарств, поскольку аптеки на доставку не работают, а заражённым нельзя выходить из дома.  

Симптомы у заболевших были схожи с гриппом и прошли в течении недели. «Остальное время, в моем случае почти 30 дней, в случае жены - пока непонятно, мы просто сидели и ждали», - подчеркнул пскович. 

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